Угрожая пистолетом, пьяный житель Липецкой области пытался угнать машину

Фото: УМВД по Липецкой области.

Поздним вечером 2 июля в одном из сел Усманского района местный житель приехал в гости к своему знакомому. После того, как они выпили, 48-летний мужчина решил поехать в Усмань. Проходя по улице села, он увидел стоявший у дороги легковой автомобиль. На водительском месте сидел 37-летний мужчина, а рядом с ним девушка. Подозреваемый попросил водителя отвезти его в районный центр, на что получил отказ. Такой ответ его не устроил, а так как при себе у мужчины был пистолет, снаряженный светошумовыми холостыми патронами, ситуация стала развиваться необычным образом:

- Открыв пассажирскую дверь, он направил пистолет в сторону девушки и приказал ей выйти из автомобиля, но она не реагировала. Затем мужчина выстрелил в воздух и направил пистолет в голову девушки и стал угрожать убийством. После этого девушка вышла из машины, а он сел на ее место и приказал водителю ехать Усмань, удерживая пистолет около его головы, - рассказали в УМВД по Липецкой области.

Через несколько метров мужчина потребовал остановить автомобиль. Выйдя из машины, еще несколько раз выстрелил в воздух, затем его обезоружил и связал водитель. Он удерживал злоумышленника до прибытия оперативной группы.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством», ч.2. ст.166 УК РФ «Угон», ч.1 ст.213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.