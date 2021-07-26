На трассе «Дон» под Липецком «Гранта» попала под МАЗ – три человека в больнице

В ДТП с грузовиком пострадали водитель и пассажир легковушки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД Липецкой области, за прошедшие трое суток, с 23 по 25 июля, на дорогах региона в пяти ДТП пострадали 6 человек и один погиб.

Смертельная авария произошла вечером 23 июля на трассе Октябрьское – Усмань в Усманском районе. Там не справился с управлением 30-летний водитель «Лады», машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель погиб на месте. Предварительная причина ДТП – нарушение правил расположения на проезжей части.

Также серьезное ДТП случилось 24 июля на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе, где столкнулись «Лада-Гранта» и грузовик МАЗ, за рулем которого был 33-летний мужчина. В аварии пострадали 57-летний водитель «Гранты» и две его пассажирки, все в больнице. ПО предварительное версии, причина ДТП – нарушение очередности проезда.

В самом Липецке в тот же день на проспекте 60 лет СССР 26-летний мужчина за рулем «Весты» сбил на пешеходном переходе 13-летнего велосипедиста. Школьник в больнице.