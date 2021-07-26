В липецком аэропорту не ждут экстренной посадки терпящего бедствие самолета «Белавиа»

В аэропорту Липецка не ждут экстренной посадки лайнера «Белавиа», направляющегося из Минска в Анталию. Самолет белорусской авиакомпании Boeing 737, рейса Минск — Анталия, подал сигнал бедствия над Белгородской областью, предполагалось, что экстренная посадка пройдет в Воронежской области. Но в воронежском аэропорту воздушное судно не приземлилось.

Ожидалось, что самолет может совершить экстренную посадку в Липецке. Но судя по всему, лайнер уже миновал липецкий аэропорт.

– Такая информация к нам не поступала, – сообщили «КП-Липецк» в справочной международного аэропорта «Липецк». – Экстренной посадки какого-либо воздушного судна не ожидается.

По данным СМИ, самолет направлен на аэродром в Домодедово.