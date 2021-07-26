В Липецке почти неделю ищут 80-летнюю пенсионерку

В Липецке пропала пенсионерка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 80-летнюю женщину. Пустовалова (Измалкова) Елена Денисовна пропала в областном центре почти неделю назад. С 20 июля о ее местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы коричневые с проседью, глаза карие.

Была одета: синий свитер, синие джинсы, белые босоножки.

Просьба ко всем, кто видел Елену Пустовалову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры "Лиза Алерт" или "112" - номер вызова экстренных служб.