Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 14:23

В Липецке почти неделю ищут 80-летнюю пенсионерку

В день исчезновения на женщине был синий свитер и джинсы того же цвета
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Липецке пропала пенсионерка

В Липецке пропала пенсионерка

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 80-летнюю женщину. Пустовалова (Измалкова) Елена Денисовна пропала в областном центре почти неделю назад. С 20 июля о ее местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы коричневые с проседью, глаза карие.

Была одета: синий свитер, синие джинсы, белые босоножки.

Просьба ко всем, кто видел Елену Пустовалову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры "Лиза Алерт" или "112" - номер вызова экстренных служб.