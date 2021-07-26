Во вторник 18 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 27 июля, в Липецке отключат холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", в этот день специалисты проведут ремонтные работы на сетях.

Так, с 9 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улицы Загородная, переулка Рылеева, Макаренко, Пестеля.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улицам Краеведческая, Комарова, Апраксина, 300-летия Флота России, Кольцова, Заповедная, Мартынова, Братьев Синявиных, Высоцкого, Мазурука, М. Цветаевой, переулок Лазурный, Поэтический.

На этот же период времени холодную воду отключат в домах №3а и 3б по улице Доватора.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Подвоз организуют по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.