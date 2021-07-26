Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 26 июля 2021 года увеличилось на 244

Коронавирус подтвердился у 244 жителей Липецкой области за сутки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 244 человек. Большинство заболевших из Липецка - 145. Еще 31 - из Ельца. Из Лебедянского района - 10. В Данковском и Хлевенском районах по 8 новых случаев. В Липецком и Тербунском - по 6. В Чаплыгинском районе заразились 5 местных жителей. В Воловском, Добровском, Задонском, Измалковском районах - 4. В Краснинском и Лев-Толстовском районах по 3 заболевших. В Елецком районе - 2. В Долгоруковском районе - 1.

Всего в регионе зарегистрировали 38 508 случаев COVID-19. Выздоровели 33 302 человека, в том числе 38 за последние сутки. Умер 1 101 пациент. На больничном находятся 4 105 липчан. У большинства из них коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, поэтому 3 243 человека остаются дома. Госпитализировали 862 пациентов.