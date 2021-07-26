В Липецке по заявкам жителей расчистят пруды в районе улицы Буденного

Липчане обратились в городское управление главного смотрителя. Они попросили расчистить два пруда в районе домов №21 и №23 на улице Буденного. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ведомство уже запустило торги на поиск подрядчика. Работы проведут в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды". На работы выделили более 520 тыс. рублей.

Подрядчику предстоит расчистить прибрежные зоны от кустарника и мелколесья. Избавить водоемы от иловых отложений и камышей. А также провести планировку дна каждого из прудов и механизированную корчевку пней на прилегающих участках. Еще одно задание - восстановить нарушенное во время работ благоустройство.

Кстати, в муниципальной собственности находятся 5 водоемов, расположенных в Липецке. Это пруды на улицах Буденного, Папина, Известковая и Земная. График их расчистке формируется по мере обращений липчан и выделения финансирования. Напомним, водоемы в районе улиц Папина и Известковая частично привели в порядок в 2019 и 2020 годах.