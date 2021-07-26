Во вторник в Липецке +28 градусов, ясно

В Липецк вернулась жара Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 27 июля, в Липецке ожидается жаркая погода. Ночью около 18 градусов выше ноля. Днем ясно. Столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов. После обеда переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 4-6 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

В среду, 28 июля, жара не отступит. В темное время суток 18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +29 градусов. В первой половине среды синоптики обещают ясную погоду. Во второй - пасмурно. К вечеру возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 8-10 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 746 мм рт.ст.