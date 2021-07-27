Олимпийская яхтсменка из Липецка прошла очередную серию парусных гонок

Этим утром, 27 июля, на Олимпиаде в Токио прошли еще две парусные гонки в классе "Лазер-Радиал". В них участвует липецкая яхтсменка Екатерина Зюзина.

В первый день соревнований, 25 июля, по итогу двух гонок спортсменка набрала 46 очков и заняла 22 место. В третьем соревновании липчанка оказалась на 28 строчке. А в четвертом - 24.

Очередная серия стартовала в этот вторник в 6.05 утра. Екатерина заняла 28 место, набрав 31 очко. Расслабляться спортсменкам было некогда - сразу после началась шестая гонка. Здесь липчанка заработала 22 очка и заняла 27 место. Общий итог - 111 очков. Всего 44 участницы. В первую тройку попали Дания, Швеция и Нидерланды с результатами 22, 34 и 35 очков за все гонки соответственно.

Напомним, что в каждом заезде очки суммируются. Побеждает участник, у которого их меньше всего. Сами очки присуждают в соответствии с положением. То есть первый, добравшийся до финиша, получает 1 очко. Второй - 2. В финальной гонке очки удваиваются.