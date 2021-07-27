В Липецке спасатели достали из реки 13-летнего мальчика без сознания

В понедельник, 26 июля, в Липецке зарегистрировали очередное происшествие на воде. В районе Центрального пляжа едва не утонул 13-летний подросток.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, мальчик плавал где-то в 30 метрах от берега. Неожиданно он ушел под воду. Это увидели спасатели, дежурившие на пляже. Они тут же сели в катер и направились к месту, где исчез мальчик.

Спасатели вытащили школьника из воды. Он уже успел нахлебаться воды и был в бессознательном состоянии. Несчастному оказали первую помощь, а затем передали врачам. К счастью, страшного удалось избежать. Подростка откачали.

Липчан просят соблюдать правила безопасности на воде. Купаться в специально отведенных местах, не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буйки, а родителям внимательно следить за детьми.