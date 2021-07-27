Липчанам грозит до 5000 рублей за незаконный вылов раков

С сайта Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Фото: с сайта

На прошлой неделе в Липецке и области поймали браконьеров, добывающих раков. Так, в Грязинском районе на реке Матыра инспекторы встретили мужчину. Он ловил пресноводных раков запретным способом - нырял за ними.

У липчанина изъяли гидрокостюм, маску. ласты, 3 металлических садка. Как сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского управления Росрыболовства, браконьер поймал 853 рака. Так, он нанес ущерб водным биологическим ресурсам РФ в 98 тыс. рублей.

А в Липецке у реки Воронеж на территории зоологического заказника регионального значения "Липецкий" за ракообразными охотились сразу несколько человек. Мужчины ныряли за ними, а также ловили их руками на мелководье, что также запрещено. Их добыча - 164 рака. Ущерб составил 19 тыс. рублей.

В отношении всех нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира". Липчанам грозит от 2 до 5 тыс. штрафа с конфискацией орудий вылова. Должностным лицам за аналогичное нарушение придется отдать от 20 до 30 тыс. рублей. Юридическим лицам выпишут штраф от 100 до 200 тыс. рублей.