Спасатели предупреждают: на Липецк надвигается гроза и сильный ветер

На Липецк надвигается непогода. В этот вторник, 27 июля, в областном центре ожидается гроза и сильный ветер до 17 м/с. По данным пресс-службы управления по делам ГО и ЧС, стихия может обрушиться на город в ближайшие 1-3 часа, а также сохраниться в течение дня.

Напомним, что во время грозы и сильного ветра лучше не выходить из дома. Нужно отключить все электроприборы. Оказавшись на улице, спрятаться в подъездах или подземных переходах. Опасно стоять за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, у стен зданий и под электросетями. Запрещено подходить к оборвавшимся проводам.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.