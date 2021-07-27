В Липецке автобусы №43 и №64 будут забирать дачников с другой остановки

В Липецке изменится место остановки садоводческих маршрутов №43 и №64. Это произойдет на следующей неделе. Как уточнили в пресс-службе мэрии, изменения будут незначительными.

С понедельника, 2 августа, автобусы будут останавливаться у магазина по адресу: площадь Заводская, 13б. Напомним, раньше они набирали пассажиров у остановок рядом с домами №1 и №13 на Заводской площади.

У нового остановочного пункта есть приподнятая посадочная площадка, лавочки и навес. В городском департаменте транспорта считают, что это место будет намного удобнее и безопаснее для дачников.

Более подробную информацию о расписании автобусов можно получить в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82. А время отправления транспорта от конечных остановок - на сайтах департамента транспорта Липецка и МБУ "ЛГТК"