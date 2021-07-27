Экс-прокурор будет руководить управлением административных органов в администрации Липецкой области

Игорь Гречуха - и.о. начальника управления регионального управления административных органов Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В администрации Липецкой области новое кадровое назначение. Исполняющим обязанности регионального управления административных органов назначили Игоря Гречуху. Соответствующий документ подписал губернатор Игорь Артамонов.

Игорь Гречуха родился в 1987 году. В 2009 году окончил Саратовскую государственную академию права, получив юридическое образование. Карьеру начал с помощника прокурора Добринского района. Аналогичные посты занимал в Задонском и Чаплыгинском районах. Несколько лет Гречуха трудился в областной проукратуре. Там он был прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства, затем прокурором отдела по соблюдению прав и свобод граждан, а также прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики.

До апреля этого года работал заместителем прокурора Советского района Липецка. После - начальником отдела благоустройства и капремонта в региональном управлении ЖКХ. Женат, двое детей.