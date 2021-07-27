Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 июля 2021 года: выписали 147 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 27 июля 2021 года составило 33 449 человек. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки медики выписали 147 пациентов. Они здоровы.

Всего зарегистрировано 38 752 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 244 за сутки. Напомним, что днем ранее был тот же показатель. Как и прежде, по числу заболевших лидирует Липецк - 105. В Задонском районе - 23. В Ельце - 19. В Лебедянском районе диагноз подтвердился у 16 местных жителей. В Воловском - у 14. В Данковском - у 10. В Липецком, Тербунском, Усманском и Хлевенском районах по 8 новых случаев. В Краснинском - 7. В Добровском районе - 6. В Елецком районе заразились 5 человек. В Лев-Толстовском - 3. В Добринском - 2. В Грязинском и Чаплыгинском районах по 1 заболевшему.

Лечение продолжают 4 193 человека. Из них 3 297 находятся дома, так как у них COVID-19 протекает в легкой форме. Остальных 896 пациентов госпитализировали. Умерли 1 110 липчан, в том числе 9 за сутки.