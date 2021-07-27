В среду более 30 улиц частного сектора Липецка останутся без воды

В среду, 28 июля, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители частного сектора по улицам Ушинского, 5, 7; 40 лет Октября, 39, 43, 45; Белорусская, Брюллова, Третьякова, Баумана, переулок Космический, Свободный, Курчатова.

С 9 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улице Ковалева, 107А, а также в частном секторе: улицы Свердлова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Гражданская, Патриса Лумумбы, Сафонова, Вильямса, Ковалева, Репина, Дружбы, Свободный Сокол, Восточная, Грибоедова, Производственная, Демократическая. На этот же период времени может снизиться давление и стать мутной вода по адресам: улицы Ушинского, 40 Лет Октября.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут в частном секторе: улицы Ярославская, Бурлакова, Патриотическая, Добровского, Светлова, Тихая, Ильича, Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Воронежская, 2-ая Воронежская, Красина, Седова, Волгоградская, Ильича, 31.

На этот же период времени воду отключат в частном секторе по улицам Рыбалко, Харьковская, Винницкая. Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.