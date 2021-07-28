В зоопарке Липецка установили рычащего тираннозавра с подвижной головой

В липецком зоопарке появился динозавр Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В зоопарке Липецка установили грозного тираннозавра. Фигуру высотой 3,5 м и длинной около 8 м собирали по частям с помощью болтов-креплений и сварки. Весит такой дракон около тонны. Работы оказались кропотливыми. Важно было не повредить реалистичное кожное покрытие динозавра из полиуретана и резины.

Новый обитатель стоит прямо в пруду. Это не просто фигура, а самый настоящий механический робот - аниматроник. Древний ящер будет издавать грозный рык, двигать глазами, головой и хвостом. Как отметили в пресс-службе мэрии, разрешение на его установку дали зоологи. Громкость рычания не напугает птиц.

Завершается и благоустройство самого пруда. Его уже наполняют чистой водой. Работы здесь должны закончить в ближайшие дни. Предполагается, что в выходные липчане и гости города увидят тираннозавра во всей красе и смогут с ним сфотографироваться.