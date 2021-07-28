В Липецке в авариях с грузовиками погибли двое мужчин

Под Липецком столкнулись "Калина" и КамАЗ: погиб 41-летний мужчина Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший вторник, 27 июля, в Липецкой области произошла трагедия. В Данкове на улице Мира столкнулись "Лада Калина" и КамАЗ. Отечественная машина в один момент превратилась в груду металла. 41-летний водитель легковушки погиб на месте. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, предварительная причина ДТП - нарушение правил расположения на проезжей части.

В тот же день в Липецком районе на подъезде к селу Боринское в аварию попали грузовой фургон "Форд" и грузовик МАН. Погиб 40-летний мужчина за рулем фургона.

На автодороге Боринское - Маховище столкнулись ВАЗ-2109 и "Шкода". Травмы получили 28-летний водитель "девятки", его 17-летний пассажир, а также 57-летний водитель иномарки. Всех их доставили в больницу.

В Липецке на улице Ильича 14-летний подросток на мотоцикле врезался в стоящую "Мазду". Подростку оказали помощь медики и отпустили.