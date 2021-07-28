Липецкие магазины и заправки передали банкам 5 фальшивых купюр

В Липецкой области выявили фальшивые деньги Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 28 июля, в Липецке и области выявили 5 поддельных купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по всем фактам возбудили уголовные дела по ч.1 ст.186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Так, подозрительную банкноту в 1000 рублей обнаружили в отделении банка при расчете выручки. Купюра попала к ним из торгового предприятия Липецка. Аналогичная ситуация произошла на АЗС Лебедянского района. Банкноту в 2000 рублей попала в банк из сетевого магазина Елецкого района. Вторую такую же выявили в ходе инкассации магазина в селе Красное. Бумажные 5000 рублей поступила в банк из липецкого магазина.