Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2021 11:23

Липецкие магазины и заправки передали банкам 5 фальшивых купюр

В регионе обнаружили поддельные банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Липецкой области выявили фальшивые деньги

В Липецкой области выявили фальшивые деньги

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 28 июля, в Липецке и области выявили 5 поддельных купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по всем фактам возбудили уголовные дела по ч.1 ст.186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Так, подозрительную банкноту в 1000 рублей обнаружили в отделении банка при расчете выручки. Купюра попала к ним из торгового предприятия Липецка. Аналогичная ситуация произошла на АЗС Лебедянского района. Банкноту в 2000 рублей попала в банк из сетевого магазина Елецкого района. Вторую такую же выявили в ходе инкассации магазина в селе Красное. Бумажные 5000 рублей поступила в банк из липецкого магазина.