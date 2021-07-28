В Липецке пропал рыжий мужчина в красной футболке с надписью "Россия"

В Липецке пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 30-летнего мужчину. Юзу Сергей Георгиевич пропал около 2 недель назад. С 15 июля о его местонахождении ничего не известно. В поисках отряду "Лиза Алерт" нужда помощь добровольцев.

Приметы: 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза серые

Был одет: красная футболка с белой надписью "Россия", черные шорты.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Юзу или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - номер вызова экстренных служб.

Напомним, продолжаются поиски 22-летней Марии Труновой. Девушка пропала 25 июля. Подробности здесь.