В СберБанк Онлайн теперь доступно страхование от снижения оклада

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» предложила заёмщикам потребительских кредитов Сбера страхование от снижения оклада. Новую защитную опцию можно подключить в СберБанк Онлайн в момент подачи заявки на кредит.

При оформлении потребительского кредита клиент может подключиться к программе страхования жизни от «Сбербанк страхование жизни». Эта программа при оформлении в онлайн представляет собой конструктор, то есть клиент может самостоятельно выбрать страховые риски в любой комбинации: защиту жизни; здоровья; защиту на случай потери работы; защиту на случай снижения оклада.

Включение в программу новой опции позволит получить выплаты в случае снижения оклада более чем на 15%. Выплаты будут производиться в течение шести месяцев и компенсируют от 60% до 100% платежей по потребительскому кредиту в зависимости от размера снижения оклада.

- Многие предприятия, столкнувшиеся со сложностями под влиянием пандемии, вынуждены оптимизировать условия труда — корректируют зарплаты, сокращают штат. Переживания относительно стабильности дохода испытывают даже те сотрудники, работодатели которых не предпринимали таких мер. Поэтому мы дополнили нашу программу страхования для заёмщиков потребительских кредитов актуальными рисками — страхованием от потери работы, а теперь и страхованием от снижения оклада. Эти опции востребованы у наших клиентов. Риск потери работы подключает 15% заёмщиков, оформляющих договор страхования жизни. Кстати, выплаты по этому риску с начала года составили уже 20 млн рублей. Риск снижения оклада только на этапе тестирования подключило более трёх тысяч клиентов, - Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк.

- Чувства неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне, которые мы можем испытывать время от времени под влиянием разных факторов, заставляют задуматься о подключении новых рисковых опций при оформлении страховых продуктов. Клиенты Сбера из Черноземья при оформлении потребительского кредита могут подключиться к программе страхования риски недобровольной потери работы и снижения оклада. По риску потери работы «Сбербанк страхование жизни» с начала 2021 года выплатила жителям этого региона около полмиллиона рублей, - Мария Дегтярь, директор управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка

Плата за страхование для заёмщиков потребкредитов зависит от срока и суммы страхования, а также от набора выбранных рисков: чем больше пакетов рисков, тем меньше тариф на один пакет. Сумма кредита, включая страховую защиту, будет отображаться в СберБанк Онлайн при подаче заявки на кредит.

По рискам «Жизнь» и «Здоровье» программа доступна клиентам в возрасте от 18 до 65 лет, по рискам «Потеря работы» и «Снижение оклада» — от 18 до 55 лет для женщин, от 18 до 60 лет — для мужчин.