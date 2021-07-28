В Липецке женщине грозит срок за неуплату алиментов дочке

В Липецке будут судить за неуплату алиментов женщину. Согласно материалам дела, липчанка уже имеет ряд судимостей за неуплату алиментов на содержание ребенка. Но на отношение к ребенку это никак не повлияло.

Женщина бросила несовершеннолетнюю дочь и отказывается выделять деньги на ее содержание. За полгода, с 17 ноября 2020 по 31 мая 2021 года дама задолжала ребенку 89 000 рублей. Уважительно причины не платить алименты у женщины не было. В итоге в отношении нее возбудили очередное уголовное дело по части 1 статьи 157 УК – неоднократная неуплата алиментов.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, женщине грозит вплоть до года лишения свободы.