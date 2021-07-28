Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 28 июля 2021 года составило 38 995 человек

За сутки в Липецкой области у 243 человек подтвердился коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 28 июля 2021 года - диагноз подтвердился еще у 243 человек. Днем ранее этот показатель был чуть выше - 244.

Заболевшие распределяются по муниципалитетам так: в Липецке 110 новых случаев, в Ельце - 58, в Добринском районе - 19. В Грязинском районе 18 зараженных. В Добровском - 9. В Елецком - 8. В Липецком районе диагноз подтвердился у 6 местных жителей. В Данковском - у 5. В Измалковском и Усманском районах по 3 новых случая. В Долгоруковском - 2. В Лебедянском и Становлянском районах - по 1.

По данным регионального оперативного штаба, всего в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 38 995 человек. Умерли 1 119 липчан за все время, в том числе 9 за последние сутки. Выздоровели 33 597 пациентов - 148 за минувшие сутки. Лечение продолжают 4279 человек. Причем большинство находятся дома с легкой формой COVID-19 - 3 317 жителей области.