На ярмарках в Липецке обещают цены на овощи до 50% ниже, чем в магазинах

Липчан приглашают на ярмарки. Они пройдут в Липецке в ближайшие дни - в четверг, 29 июля и пятницу, 30 июля. Торговые площади разместят у Городского дворца культуры на ЛТЗ, у ТЦ "Ноябрьский" на улице Космонавтов и на парковке возле гипермаркета "Линия" областного центра.

По данным управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, на ярмарки привезут овощи нового урожая. Причем цены на них обещают на 20-50% ниже, чем в магазинах. Липчане смогут закупиться овощами из так называемого "борщевого набора". Картофель и лук будут продавать по 25 рублей за кг, морковь - по 35 рублей, свеклу и белокочанную капусту - по 30 и 33 рубля за кг соответственно.

Также на ярмарках представят фрукты, бахчевые и другую продукцию.