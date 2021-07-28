Спасатели: Липецку нужно больше оборудованных пляжей

В Липецке растет количество утонувших Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обсудили безопасность людей на воде. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, несмотря на все предупреждающие меры, количество смертей на воде возросло. С начала сезона погибли 14 человек, включая троих детей.

Начальник управления Николай Новиков выделили две основные причины. Первая – ограничения по COVID-19 из-за которых многие проводят отпуск дома и в жару идут к водоемам. Вторая – банальное пренебрежение правилами безопасности. Чаще всего в воде гинут люди в состоянии алкогольного опьянения и оставленные без присмотра дети. При этом все случаи гибели зарегистрировали в необорудованных местах. На официальных пляжах никто не погиб, там спасли 32 человека.

На комиссии отметили, что в городе необходимо обустраивать дополнительные пляжи с дежурством спасателей. В настоящий момент специалисты уже ищут подходящую территорию для безопасного отдыха и купания. Также участники пришли к выводу, что в местах отдыха нужно организовать дежурство полиции и усиливать рейды в выходные дни.