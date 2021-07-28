Продавцов на рынках в Липецке штрафуют за отсутствие дистанционной разметки и дозаторов

Нарушения антиковидных правил нашли на Петровском рынке Фото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

В эту среду, 28 июля, сотрудники областного управления потребительского рынка, а также Роспотребнадзора, налоговой и полиции нагрянули с проверкой на Петровский рынок. Надзорные органы следили за тем, как в торговых павильонах соблюдаются «антиковидные» меры безопасности.

Во время обхода нашли массу нарушений, таких как отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции и дозаторов для обработки рук. Также некоторые продавцы не соблюдают масочный режим.

По итогу проверок в отношении пяти предпринимателей возбудили административные дела по статье 20.6.1 КоАП – невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации. Как отметили в пресс-службе управления, как только проверяющие вошли на рынок почти все павильоны закрылись досрочно, а значит нарушений было куда больше.