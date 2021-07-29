ЛГЭК и «Горэлектросеть» терпят убытки – депутатам отчитались о бедственном положении предприятий

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Продажа МУП «Горэлектросеть» и плачевное положение ЛГЭКа стали основными темами очередной сессии горсовета Липецка. Однако, прежде чем перейти к будничной работе, председатель парламента Александр Афанасьев и мэр Липецка Евгения Уваркина торжественно наградили обладателей городских премий, вручили памятные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма.

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Далее депутаты рассмотрели вопрос согласования сделки по продаже имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «Горэлектросеть», основной арендатор которого АО «ЛГЭК». Сделку инициировал ПАО «МРСК-Центр».

Коммунальные сети МУПа намерены продавать одновременно с имуществом АО «ЛГЭК». Как рассказал директор акционерного общества, ситуации в предприятии критическая. Согласно отчету Андрея Сорокина, предыдущее руководство ЛГЭКа годами игнорировало многомиллионные убытки и долги. Это уже не говоря о сильном износе сетей, на ремонт которых нет денег. А износ серьезно влияет на тарифы. Долги перед поставщиками и подрядчиками, судебные споры и задолженность перед банками достигли почти миллиарда рублей. Директор МУП «Горэлектросеть» Сергей Ходяков также доложил, что доходы от сдачи имущества в аренду не покрывают расходы, поэтому убытки МУПа продолжают расти.

Стоимость отчуждаемого имущества оценили в 1,7 млрд рублей. Нанятые сторонние эксперты подтвердили, что сделка с МРСК-Центра выгодная и это лучший путь решения проблем с изношенными сетями и долгами. Более того отчуждение позволит консолидировать весь электросетевой комплекс и привлечь капитал, что положительно скажется на тарифах для населения. МУП планируют окончательно ликвидировать в 2024 году, а пока его реорганизуют путем присоединения к «Липецкводоканалу», что произойдет менее чем за полгода.

– Сделка позволит обеспечить устойчивое финансовое положение ЛГЭКа, закрыть долги перед подрядчиками, закрыть задолженности перед МУПами и погасить часть кредита, – прокомментировала решение о продаже мэр Липецка Евгения Уваркина.

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Спикер горсовета Александр Афанасьев подчеркнул, что главная задача – бесперебойное обеспечение населения ресурсами. Тем более перед началом отопительного сезона.

– Проблемы на предприятиях копились на протяжении многих лет и если сейчас не принять срочные меры – это приведет к банкротству, – отметил Александр Афанасьев. – Мы уже этот вопрос тщательно рассмотрели на профильной комиссии. Несмотря на то, что это не в нашей компетенции, и у горсовета отсутствуют полномочия по согласованию совершения сделки купли-продажи имущества, принадлежащего на праве собственности акционерному обществу. Тем не менее, я благодарен руководству компании за то, что максимально открыто и прозрачно обсудили на площадке горсовета вопрос о продаже электросетевого актива компании. Это важно и для жителей и для депутатского корпуса. Теперь ждем в горсовете информацию от мэрии о дальнейшем развитии МУПов.

Также депутаты традиционно приняли очередные поправки в бюджет. Главный финансист мэрии Татьяна Григорова доложила, что доходы и расходы казны увеличились на 7,1 млн рублей.

Дополнительные средства пойдут на «Ипотечное жилищное кредитование», обеспечение жильем ветеранов, ремонт зданий, уплату земельного налога, исполнение судебных решений, ремонт дорог и другие нужды, а также зарплаты в госучреждениях.

По итогу в результате изменений бюджет Липецка на 2021 год по доходам составит 13,6 млрд рублей, по расходам – 14,2 млрд рублей, дефицит – 633 миллиона рублей.

– Бюджет это ежемесячная работа городского Совета, и наша исключительная компетенция, – заметил Александр Афанасьев. – Изменения, которые сегодня мы внесли, не являются какими-то критичными, или требуют новостных заголовков. Все в рабочем порядке.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора.