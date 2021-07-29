В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадал 5-летний ребенок

ДТП в селе Красное Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с пострадавшим малышом произошла в среду днем, 28 июля, около 13.00 на проспекте Победы в Липецке. 24-летний водитель «Пежо» въехал в стоящий «Хендай», за рулем которого была 49-летняя женщина. Пострадал 5-летний пассажир второй иномарки. Обошлось без серьезный травм. Предварительная причина ДТП – неверная дистанция.

Также в Липецке в 11.00 на Театральной площади 38-летний водитель «Мерседеса» сбил на пешеходном переходе 65-летнюю женщину. Пенсионеру увезли в больницу.

Вечером, в 21.30 в селе Красное на Октябрьской улице столкнулись «Богдан» с 34-летний водителем и «Лада-Калина» под управлением 21-летнего парня. Пострадали три человека: водитель и 33-летняя пассажирка первой машины, а также 22-летний пассажиры «Калины». Предварительная причина – выезда на встречную.

По данным ГИБДД региона, всего за сутки, 28 июля, на дорогах Липецка в пяти авариях пострадали восемь человек.