Мошенник из Ростова обманул липчанку при продаже щенка шпица

В Липецкой области на уловку мошенника попалась 20-летняя девушка. Жительница Усмани хотела купить собаку породы шпиц и нашла объявление о продаже щенков на сайте. Заводчик просил 20 000 рублей, цена девушку устроила и та через мессенджер связалась с автором объявления.

Продавец выслал фото щенка, липчанка договорилась о доставке его в Усмань и перевела деньги на чужую карту. После этого продавец перестал отвечать. Как позже выяснилось, фото щенка было скачено из интернета.

После заявления в полицию мошенника вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался 20-летний житель Ростовской области. Дело возбудили по части 2 статьи 159 УК – мошенничество со значительным ущербом. Афериста уже задержали, он во всем сознался и находится под подпиской о невыезде.