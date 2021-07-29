В Липецке штрафуют нелегальные палатки с арбузами и дынями

В Липецке начался сезон продажи арбузов и дынь, палатки с бахчевыми можно увидеть едва ли не в каждом районе города, но не все из них легальные. Накануне сотрудники управления потребительского рынка прошлись по торговым точкам на площади и проспекте Мира, а также на улицах Стаханова, Белана и Папина. По итогу рейда на нелегальных продавцов арбузов и дынь составили 13 протоколов, каждому грозит штраф от 1000 до 3500 рублей.

Специалисты просят липчан не покупать арбузы и дыни с пола в стихийных точках. Качество могут гарантировать только в официальных и оборудованных по всем правилам точках продаж.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, безопасно купить дыню или арбуз в Липецке можно на 10 ярмарках, на рынках и в магазинах. Там продавцы проходят медобследование, также на качество и безопасность проверяется сам товар.