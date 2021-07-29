В Липецке камера сняла, как ВАЗ не вошел в поворот и перевернулся на крышу

В Липецке водитель не вписался в поворот водитель ВАЗ-2114. Авария произошла минувшим вечером, 28 июля, на проспекте Победы. Момент ДТП сняла камера уличного наблюдения на дороге.
На записи видно, как ВАЗ на большой скорости несется по проспекту со стороны перекрестка от улицы Механизаторов. Водитель приближается к кольцевой развязке у Автовокзала, но не сбавляет скорость.
На кольце водитель не справляется с управлением, «четырнадцатая» уходит в занос, разворачивается на 180°, вылетает на противоположную часть круга, налетает на бордюр и опрокидывается на крышу.
Напомним, что за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области в пяти авариях пострадали 8 человек. ДТП без пострадавших зарегистрировали 18.