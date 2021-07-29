В Липецке камера сняла, как ВАЗ не вошел в поворот и перевернулся на крышу

В Липецке водитель не вписался в поворот водитель ВАЗ-2114. Авария произошла минувшим вечером, 28 июля, на проспекте Победы. Момент ДТП сняла камера уличного наблюдения на дороге.

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На записи видно, как ВАЗ на большой скорости несется по проспекту со стороны перекрестка от улицы Механизаторов. Водитель приближается к кольцевой развязке у Автовокзала, но не сбавляет скорость.

На кольце водитель не справляется с управлением, «четырнадцатая» уходит в занос, разворачивается на 180°, вылетает на противоположную часть круга, налетает на бордюр и опрокидывается на крышу.

Напомним, что за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области в пяти авариях пострадали 8 человек. ДТП без пострадавших зарегистрировали 18.