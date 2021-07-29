Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 29 июля 2021 года: выписали 201 пациента

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 29 июля 2021 года - еще 201 пациент победил болезнь. Столько пациентов медики выписали за минувшие сутки. Всего вылечились 33 798 жителей региона.

При этом зафиксировано 39 239 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперштаба, за сутки диагноз подтвердился у 244 человек. В Липецке - у 110. В Ельце - у 41. В Липецком районе заболели 17 местных жителей. В Добровском и Елецком - по 10. В Измалковском - 9. В Грязинском, Чаплыгинском и Данковском районах - по 8. В Задонском и Краснинском районах выявили по 5 новых случаев. В Добринском и Лебедянском - по 3. В Воловском, Долгоруковском и Хлевенском районах заразились по 2 человека. В Лев-Толстовском - 1.

Умерли 1 129 липчан, в том числе 10 за сутки. На больничном остаются 4 312 пациентов. Из них 931 госпитализировали. Дома с легким течением COVID-19 находится 3 381 человек.