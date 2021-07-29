Транспортная полиция и приставы ловят должников на вокзалах

Должников ловят на вокзалах Фото: Елецкий ЛО МВД России на транспорте

Профилактическое мероприятие «Должник» проходило в Липецкой области в течение почти двух недель, с 19 по 28 июля. В этот период сотрудники Елецкого ЛО МВД России дежурили на вокзалах, мотивируя должников. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, всего за уклонение от выплаты штрафов привлекли пять граждан.

Так 28 июля на железнодорожном вокзале полиция и приставы организовали мобильный пункт, где пассажиры могли узнать о наличии долгов через «Банк данных исполнительных производств». За время акции у людей нашлось 19 штрафов, которые те оплатили.

Сотрудники Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте советуют гражданам не ждать принудительных мер взыскания, а оплачивать штрафы добровольно и вовремя.