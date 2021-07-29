В Липецке экс-прокурора, который сел пьяным за руль и устроил тройное ДТП, оштрафовали на 30000 рублей

В Липецком в судебном участке №11 Правобережного района рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении бывшего прокурора города, который устроил ДТП. Напомним, происшествие случилось 9 июля. На улице Катукова "Мазда" влетела в бок "Ниссана". От удара иномарка врезалась в рядом проезжавшую "Ладу Гранту" - машина перевернулась.

Тогда свидетели аварии узнали в водителе "Мазды" прокурора одного из района Липецка. Он был в неадекватном состоянии. Как стало известно "КП-Липецк", после инцидента прокурора уволили.

Мужчину признали виновным в совершении правонарушения по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами". Как пояснили в пресс-службе областного суда, на момент аварии у экс-прокурора истек срок действия водительского удостоверения. За заменой прав он не обратился.

Кстати, санкция статьи предполагает наказание в виде административного ареста. Но есть перечень лиц, к которым его нельзя применить. Поэтому бывшему прокурору назначили 30 тыс. рублей штрафа.