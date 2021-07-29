Пьяный мужчина в Липецке забил любовницу насмерть ногами

В Липецке задержали невменяемого мужчину, который забил насмерть любовницу. Инцидент произошел 24 июля в Правобережном округе. Согласном материалам дела, пьяный любовник ударил ногой лежавшую на крыльце дома 45-летнюю сожительницу. Женщина скончалась в результате тупой травмы живота. Негодяя доставили в следственный отдел.

В отношении 38-летнего сожителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК – умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, фигуранта заключили под стражу, он уже признал вину и подтвердил показания на месте. Мужчине грозит до 15 лет.