В пятницу в Липецке отключат холодную и горячую воду, свет

Отключения в Липецке на 30 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 30 июля, в Липецке ожидается отключение света, горячей и холодной воды. Так, с 9 утра до полудня без электроэнергии останутся жители улиц Земляничная, Надежды и переулка Виноградный. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улице Терешковой, 34/1-3, 41, 39/2, 38а-д.

В тот же день с 10 утра до 8 часов вечера горячую воду отключат по улице Центральная, 8-12, 14-16.

С 10 утра до 8 часов вечера не будет холодной воды по адресам: улицы Доватора, 3а, 3б; Ярославская, 13, 19; Светлова, 29, 29а, 31, 31а; Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 10а, 12, 12а,в, 16, 22, 35, 37; Центральная, 6-11, 17-19, 21, 21ст.1, 12, 14-16, 14а, 20, 43, 180; Ладыгина, 24, 24а, 35, 33а; Привокзальная, 101, 56; Асфальтная, 113, 33а, 111, 115а; Фруктовая, 25б; Таежная, 12.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Шаумяна, Писарева, Тихая, Липецкая, Ладыгина, Бригадная, Череповецкая, Светлова, 1-я Лесная, Ярославская, Добровская, Железногорская, Патриотическая, Бурлакова, Таежная, Фруктовая, Березовая, Асфальтная, Фабричная, МПС, Локомотивная, Р. Зорге, Постышева, Варшавская, Олимпийская, Привокзальная, Артема, Комсомольская.

Подвоз воды - по заявкам жителей. Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.