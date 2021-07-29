В пятницу в Липецке дожди, грозы и до +29 градусов

Липчан предупреждают о грозе в пятницу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В конце рабочей недели погода испортится. В пятницу, 30 июля, в Липецке ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами. К вечеру осадки могут усилиться. Ночью в областном центре около 19 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов. Ветер юго-западный 7-9 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт.ст.

В субботу, 31 июля, все может измениться. Ночью еще могут быть кратковременные дожди, а в светлое время суток должно быть сухо. Ночью 20 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Ветер западный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.