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Общество29 июля 2021 19:26

В пятницу в Липецке дожди, грозы и до +29 градусов

В выходные должно быть сухо
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Липчан предупреждают о грозе в пятницу

Липчан предупреждают о грозе в пятницу

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В конце рабочей недели погода испортится. В пятницу, 30 июля, в Липецке ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами. К вечеру осадки могут усилиться. Ночью в областном центре около 19 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов. Ветер юго-западный 7-9 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт.ст.

В субботу, 31 июля, все может измениться. Ночью еще могут быть кратковременные дожди, а в светлое время суток должно быть сухо. Ночью 20 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Ветер западный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.