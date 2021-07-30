Липчанка присвоила деньги мужчины, который не пришел за пенсией

В Липецкой области на присвоении и растрате попалась 33-летняя жительница Тербунского района. В обязанности женщины входила доставка пенсий пожилым людям, чем дама в итоге и воспользовалась.

По данным полиции, дама присвоила пенсию 63-летнего мужчины – 31425 рублей. Пенсионер должен был прийти за деньгами 20 марта, но не пришел, поэтому женщина очевидна решила, что эти деньги ей нужней и забрала себе всю сумму. Преступление вскрылось спустя 4 месяца, в июле, когда пенсионер затребовал свои деньги.

К тому моменту липчанка уже использовала чужую пенсию для погашения своего кредита. Женщина попыталась договориться с пенсионером, пообещав вернуть 20 000 рублей, а позже оставшуюся часть суммы. Мужчину это не устроило и он написал заявление.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 160 УК – присвоение и растрата со значительным ущербом. Женщине грозит до пяти лет.

– Сейчас служба безопасности компании оказывает полное содействие следствию, – прокомментировали в пресс-службе УФПС по Липецкой области. – Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Мы активно сотрудничаем с уполномоченными органами по предотвращению и своевременному выявлению таких случаев.