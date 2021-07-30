В Липецкой области до конца лета продлили запрет на массовые мероприятия

В постановление № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области" внесли очередные поправки. Губернатор продлил запрет на проведение массовых мероприятий до конца лета - 31 августа. Также до этой даты включительно жители региона старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. А работодателям рекомендовали перевести на "удаленку" всех сотрудников старше 65 лет.

Напомним, что в Липецкой области коронавирусную инфекцию выявили у 39 484 человек, в том числе у 245 за минувшие сутки. По данным регионального оперативного штаба, всего выздоровели 34 139 липчан. Не удалось спасти 1 137 пациентов. На лечении в настоящий момент находятся 4 208 жителей региона.