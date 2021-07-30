Мошенники продали жителю Липецка несуществующие авиабилеты на отдых

В Липецке на сезонную уловку мошенников попал 51-летний мужчина. Липчанин нашел на одном из сомнительных сайтов «выгодное» предложение о продаже авиабилетов. С учетом сезона отпусков и цен, стоимость показалась заманчивой. В итоге мужчина понял, что его обманули только после того, как перевел за билеты 23 732 рубля. Теперь аферистов ищет полиция.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, всего за прошедшие сутки, 29 июля, от действий мошенников пострадали восемь жителей Липецкой области. Так 55-летняя липчанка, в надежде купить дом, перевела аферистам 150 000 рублей, 50 из которых взяла в кредит. Еще одна женщина, 35 лет, заплатила 63 000 рублей за поставку несуществующих пиломатериалов.

В Лебедяни женщина пыталась продать через сайт детское платье и озвучила «покупателю» данные банковской карты. После чего со счета исчезли 50 000 рублей. В Ельце 67-летняя женщина откликнулась на предложение подруги в соцсети о выгодном кешбэке в одном из банков. Пенсионерка отправила все данные счета и карты, после чего со счета пропали 327 000 рублей. Только после этого женщина догадалась позвонить подруге, чья страничка оказалась взломана.

Псевдосотрудники службы безопасности банка тоже не дремлют. У 63-летней пенсионерки из Липецкого района выманили 150 000 рублей, 180 000 – у 41-летней женщины из Ельца, и 274 000 – у 49-летней липчанки.

Всего за один день, 29 июля, жители Липецкой области отдали мошенникам почти 1.3 млн рублей.