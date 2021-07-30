Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 30 июля 2021 года: 245 новых случаев

За сутки коронавирус подтвердился у 245 жителей Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. За сутки диагноз подтвердился у 245 человек. В Липецке - у 65. В Ельце - у 34. В Усманском районе - у 22. В Лебедянском и Задонском районах заболели 18 местных жителей. В Хлевенском - 13. В Елецком - 12. В Добринском районе выявили 10 новых случаев. В Грязинском и Тербунском районах - по 8. В Становлянском и Лев-Толстовском районах - по 7. В Долгоруковском, Липецком и Чаплыгинском районах по 5 зараженных. В Данковском районе - 4. В Добровском - 3. В Измалковском - 1.

По данным регионального оперштаба, всего зафиксировано 39 484 случая заражения COVID-19 в Липецкой области. Умерли 1 137 человек, в том числе 8 за последние сутки. Выздоровели 34 139 липчан - 341 за сутки. На больничном находятся 4 208 пациентов. У 3 305 из них легкая форма коронавируса. Остальных 903 человек пришлось госпитализировать.

Напомним, что запрет на проведение массовых мероприятий в регионе продлили до конца лета. Подробности тут.