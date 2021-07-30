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Общество30 июля 2021 17:15

За загрязнение окружающей среды Липецкую станцию аэрации оштрафовали на 735500 рублей

Росприроднадзор проследит, чтобы предприятие устранило все нарушения
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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МУП "ЛиСА" заплатит штраф за загрязнение окружающей среды

МУП "ЛиСА" заплатит штраф за загрязнение окружающей среды

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора проверили МУП "Липецкая станция аэрации". Они приехали на объект и нашли нарушения природоохранного законодательства в сфере охраны окружающей среды, атмосферного воздуха и использования водного объекта.

Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, специалисты взяли пробы сточных вод, которые попадают в реку Воронеж, а также пробы природной воды и исследовали их по 17 показателям. Результат - в воде превышены допустимые концентрации загрязняющих веществ.

Предприятие и должностных лиц привлекли к административной ответственности по шести статьям КоАП РФ. Назначен штраф в 735 500 рублей. МУП "ЛиСА" также выдали предписание, чтобы они устранили выявленные нарушения. Его исполнение проконтролирует Росприроднадзор.