За загрязнение окружающей среды Липецкую станцию аэрации оштрафовали на 735500 рублей

МУП "ЛиСА" заплатит штраф за загрязнение окружающей среды Фото: Юлия КЛЮЕВА

Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора проверили МУП "Липецкая станция аэрации". Они приехали на объект и нашли нарушения природоохранного законодательства в сфере охраны окружающей среды, атмосферного воздуха и использования водного объекта.

Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, специалисты взяли пробы сточных вод, которые попадают в реку Воронеж, а также пробы природной воды и исследовали их по 17 показателям. Результат - в воде превышены допустимые концентрации загрязняющих веществ.

Предприятие и должностных лиц привлекли к административной ответственности по шести статьям КоАП РФ. Назначен штраф в 735 500 рублей. МУП "ЛиСА" также выдали предписание, чтобы они устранили выявленные нарушения. Его исполнение проконтролирует Росприроднадзор.