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Общество30 июля 2021 17:26

В субботу в частном секторе Липецка отключат холодную воду

Специалисты устранят утечку на трубопроводе
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В Липецке в выходные отключат воду

В Липецке в выходные отключат воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 31 июля, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Как пояснили в пресс-службе АО "ЛГЭК", это вынужденная мера. В выходной на сетях запланированы ремонтные работы.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители частного сектора по улицам Дачная, Ильича, Профсоюзная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Волгоградская, Гвардейская, Воронежская, 2-ая Воронежская, Красина, Седова, Ильича, 31. Специалисты устранят утечку на трубопроводе диаметром 100 мм на улице Ильича.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Также воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.