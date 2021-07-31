Иномарка вылетела на встречку и протаранила две машины в Липецке

Тройное ДТП в Липецке у Октябрьского моста Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую пятницу вечером в Липецке произошла серьезная авария. После Октябрьского моста в сторону памятника Танкистам столкнулись три машины. Кульминационный момент ДТП попал в объектив видеорегистратора.

Смотреть видеосюжет Тройное ДТП в Липецке: "Фольксваген" вылетел на встречку и "собрал" две иномарки

Поток машин движется в обоих направлениях. Вдруг с крайней правой полосы заносит "Фольксваген". Слышен пронзительный звук, от резкого торможения на проезжей части поднимается пыль. Автомобиль на высокой скорости выносит на встречную полосу. Там он бьет в бок Рено, а затем отлетает в "Ауди".

Иномарки разбиты. На место аварии прибыли инспекторы ДПС, а также скорая помощь. Информация о пострадавших уточняется. В причинах произошедшего разбираются соответствующие органы. Кстати, из-за ДТП на мосту вечером образовалась огромная пробка.