Жительница Липецкой области ответит за серию краж

30-летнюю жительницу Лебедяни задержали по подозрению в совершении серии краж. Женщина приехала в гости к родственнице и похитила у нее из шкафа 16 тысяч рублей, а также прихватила со стола мобильный. На следующий день, уже на своем рабочем месте из шкафчиков в раздевалке подозреваемая украла два кошелька. В одном было 9 000 рублей и две банковские карты, в другом - карты, с которых через банкомат сняли 800 рублей.

Силовики возбудили уголовные дела по разным пунктам статьи кража. Полицейские проверяют подозреваемую на причастность к аналогичным преступлениям.