В Липецке вандалы испортили светящиеся скамейки в парке и попали на видео

Очередной акт вандализма в Липецке произошел в минувшие выходные. Все случилось в субботу ночью, 1 августа, в Нижнем парке. Группа молодых людей не нашла для себя развлечения лучше, чем порча городского имущества.

Смотреть видеосюжет Вандалы разрисовали скамейки в Липецке

Двое отдыхавших в парке парней зачем-то решили «разукрасить» белый светильники под скамейками. Вредительство явно забавляло ребят, они громко смеялись и пританцовывали. Происходящее сняли на камеру очевидцы и выложили в сеть.

Это далеко не единственный случай вандализма в Липецке в этом году. В нынешнем сезоне вандалы уже громили гранитные урны, ломали скамейки и поручни, разбивали информационные стенды и даже крали декоративные деревья с остановок. В одном уникальном случае вредители, после публикации видео, сами пришли в администрацию, извинились и возместили ущерб.