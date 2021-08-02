В центре Липецка уличный грабитель сорвал с женщины украшения

Наглый грабеж в центре Липецка произошел в субботу, 31 июля, на Театральной площади. Незнакомец напал на 34-летнюю женщину, сорвал золотую цепочку с крестиком и сбежал. Грабителя оперативно вычислили и задержали сотрудники ППС. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался безработный 19-летний житель города. У парня уже имеется судимость за кражу. Дело возбудили по 161 статье УК – грабеж. Рецидивисту грозит до 4 лет.

Кроме этого за минувший сутки, 1 августа, в Липецкой области раскрыли четыре кражи из домов. Одна из произошла на улице Московской в Липецке, в ночь с 28 на 29 июля. Там кто-то влез в квартиру к 70-летней пенсионерке через балкон. Домушник выломал балконную дверь и унес телевизор с ноутбуком. Им оказался 30-летний безработный житель Липецка. Дело возбудили по пункту «а» части 3 статьи 158 УК – кража с проникновением. Вору грозит до 6 лет.