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Происшествия2 августа 2021 12:23

Под Липецком разбился парашютист из Тамбовской области

По одной из версий, смерть могла наступить еще в воздухе
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Парашютист погиб на аэродроме под Липецком

Парашютист погиб на аэродроме под Липецком

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Трагедия произошла в минувшую субботу, 31 июля, в Грязинском районе Липецкой области. Там на аэродроме липецкого клуба ДОСААФ разбился 68-летний парашютист из Тамбовской области. По словам участников клуба, погибший был опытным спортсменом и это был его 69-й прыжок. У спортсмена не раскрылся основной парашют, а запасным он не воспользовался.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе следственного управления СК региона, по данному факту проводится доследственная проверка, назначили ряд экспертиз, рассматриваются несколько версий гибели человека.

Что парашютист погиб именно от падения еще не доказано. По одной из версий, смерть могла наступить еще в воздухе из-за проблем со здоровьем – не выдержало сердце. Точную причину установят в ходе проверки, тогда же станет известно, возбудят ли уголовное дело.