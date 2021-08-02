"Я безумно разочарована": липецкая яхтсменка о своих результатах на Олимпиаде

Липецкие спортсменки на Олимпийских играх в Токио, к сожалению, остались без медалей. Яхтсменка Екатерина Зюзина в парусной гонке в классе "Лазер-радиал" заняла 27 место. Девушка расстроилась.

- Своим результатом я безумно разочарована, рассчитывала не на такое место, - призналась Екатерина. - Не получилось справиться с ветром. Каждый день характер ветра менялся. Соперницы здесь идут достаточно быстро. Действительно, собрались лучшие из лучших. Требуется время, чтобы немного прийти в себя, скорректировать планы на следующий олимпийский цикл.

Липчанка поблагодарила всех, кто поддерживал ее и болел.

Не получилось выбраться в финал и у Дарьи Семьяновой в стендовой стрельбе в дисциплине "Трап". В личном зачете девушка оказалась на 15 месте. В состязаниях смешанных команд спортсменка с напарником Алексеем Алиповым заняли 11 место.