В Липецкой области на ходу загорелся «ВАЗ» с 80-летним водителем

ЧП случилось в воскресенье, 1 августа, в Добьринском районе Липецкой области на трассе Добринка – Усмань. Там в селе Нижняя Матренка во время движения загорелся автомобиль «ВАЗ-2107». Возгорание началось в моторном отсеке.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава Нижнематренского сельсовета Добринского района Липецкой области Вадим Батышкин, на место оперативно прибыли три члена добровольной пожарной дружины.

Горящую «семерку» потушили в течение пяти минут. В момент возгорания за рулем находился 80-летний мужчина. К счастью, пенсионер не пострадал. Глава сельсовета поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении.